Лор объяснила, в каких случаях необходимо удалять миндалины

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Врач-отоларинголог и фониатр Анна Колесникова назвала ситуации, когда следует удалять небные миндалины.

Операция по удалению небных миндалин называется тонзиллэктомией. Хирургическое вмешательство нужно тем, кто страдает от декомпенсированного хронического тонзиллита. Это значит, что у человека отмечаются не только местные признаки хронического тонзиллита — более четырех-пяти ангин в год, но и признаки нарушения барьерной функции миндалин — паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, флегмона шеи, а также общая реакция организма — тонзилогенная интоксикация и заболевания отдаленных органов и систем.

— К симптомам тонзилогенной интоксикации относят слабость, быструю утомляемость и летучие боли в суставах и сердце без патологических изменений. Со временем могут развиться заболевания других органов и систем, — объяснила специалист.

По словам Колесниковой, плановая тонзиллэктомия проводится только по достижении ремиссии болезни, что позволяет уменьшить риск бактериальных осложнений. Возможно проведение и экстренного вмешательства, которое проводится при развитии гнойных осложнений — флегмоны шеи, интра- и паратонзиллярном абсцессе.

Однако так как миндалины являются первым барьером на пути к инфекциям, после их удаления может увеличиться риск острых и хронических заболеваний органов верхних и нижних дыхательных путей, пишет Пятый канал.

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