Специалист рассказал о необходимых в поездке лекарствах

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Эксперт назвал препараты, которые нужно взять с собой в путешествие. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам специалиста, при сборе аптечки стоит руководствоваться своими хроническими заболеваниями.

— Плюс кэтому всему порекомендовал бы иметь какой-то противоаллергический препарат с собой, жаропонижающий препарат, иметь в обязательном порядке пластыри бактерицидные, желательно перекись водорода и, может быть, какой-то один нестерильный бинтик с марлевыми салфетками, — отметил Вознесенский.

Что касается заболеваний кишечника — эксперт посоветовал взять с собой какой-нибудь препарат, который восполняет объем потерянной жидкости и восстанавливает солевой баланс.

Также он добавил, что обязательно следует не забыть взять с собой полис медицинского страхования: полис ОМС, который действует на территории России, или же медицинскую страховку при поездке в другую страну, пишет телеканал «Звезда».

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