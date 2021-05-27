Специалист рассказал о необходимых в поездке лекарствах
Эксперт назвал препараты, которые нужно взять с собой в путешествие. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По словам специалиста, при сборе аптечки стоит руководствоваться своими хроническими заболеваниями.
— Плюс кэтому всему порекомендовал бы иметь какой-то противоаллергический препарат с собой, жаропонижающий препарат, иметь в обязательном порядке пластыри бактерицидные, желательно перекись водорода и, может быть, какой-то один нестерильный бинтик с марлевыми салфетками, — отметил Вознесенский.
Что касается заболеваний кишечника — эксперт посоветовал взять с собой какой-нибудь препарат, который восполняет объем потерянной жидкости и восстанавливает солевой баланс.
Также он добавил, что обязательно следует не забыть взять с собой полис медицинского страхования: полис ОМС, который действует на территории России, или же медицинскую страховку при поездке в другую страну, пишет телеканал «Звезда».
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