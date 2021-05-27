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Дату церемонии вручения «Оскара-2022» перенесли
Фото: oscars.org

Дату церемонии вручения «Оскара-2022» перенесли

Анастасия Прохорова

Общество

Церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» перенесена с 27 февраля 2022 года на 27 марта 2022 года. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили организаторы.

— 94-я церемония вручения премии «Оскар» перенесена на воскресенье, 27 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Однако, по словам организаторов, не исключено, что дата проведения церемонии может быть вновь перенесена.

Мероприятие пройдет в Dolby Theatre (Театр в Лос-Анджелесе, ставший постоянной ареной проведения церемонии вручения премии «Оскар» — прим. «ВМ»). Шорт-лист будет объявлен во вторник, 21 декабря 2021 года, номинанты станут известны уже 8 февраля 2022 года.

Напомним, вручение «Оскара» в 2021 году также было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Интерфакс.

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