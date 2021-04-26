Церемонию вручения «Оскара» посмотрело рекордно низкое число людей

Фото: facebook.com/TheAcademy

Церемонию вручения премии «Оскар» в ночь с 25 на 26 апреля посмотрело рекордно низкое количество людей. Это следует из данных Nielsen в понедельник, 26 апреля.

Всего за мероприятием в этом году следили 9,8 миллиона человек. Это на 58 процентов ниже прошлогоднего показателя — 23,6 миллиона человек.

Для сравнения: всего семь лет назад церемония собрала у телеэкранов более 40 миллионов зрителей, сообщает CNN.

Ранее были объявлены лауреаты «Оскара».

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