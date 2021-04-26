Объявлены лауреаты премии «Оскар»

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В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения награды американской киноакадемии «Оскар», которую транслировал телеканал ABC.

Премии в номинации «Лучший художественный фильм» удостоена драма «Земля кочевников», рассказывающая о женщине, которая, лишившись работы, пускается в путешествие по штатам в автофургоне.

Исполнительница главной роли в картине «Земля кочевников» — Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль», а режиссер ленты Хлои Чжао признана киноакадемиками лучшим режиссером года.

83-летний британский и американский актер Энтони Хопкинс стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучшая главная мужская роль» за работу в драме «Отец», оказавшись самым пожилым награжденным статуэткой.

Киноакадемики вручили награду за лучший сценарий британской актрисе и режиссеру Эмиральде Феннел, отметив ее сценарий к картине «Девушка, подающая надежды».

Награда в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» присуждена датской киноленте «Еще по одной» (Another Round) режиссера Томаса Винтерберга.

Лучшим анимационным фильмом признан мультфильм «Душа», а среди документальных — фильм «Мой учитель — осьминог».

Победителем номинации «Лучшая актриса второго плана» стала актриса из Южной Кореи Юн Е-джон за работу в фильме «Минари». Статуэтку за лучшую операторскую работу и декорации получила черно-белая картина «Манк».

Победу в номинации «Лучшая оригинальная композиция» отдали песне Fight for You из фильма «Иуда и черный мессия».

В связи с пандемией церемония проходила в присутствии лишь 170 гостей. Вручению премии предшествовала традиционная красная дорожка. На торжественной церемонии присутствовало ограниченное число журналистов и фотографов.

По числу номинаций в этом году лидировала лента «Манк», с которой соперничали «Звук металла», «Земля кочевников», «Иуда и черный мессия», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Отец» и «Суд над чикагской семеркой».

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