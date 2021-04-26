Кончаловский получил «Нику» за драму «Дорогие товарищи!»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Режиссер Андрей Кончаловский стал лауреатом премии «Ника» за драматическую ленту «Дорогие товарищи!». Церемония вручения наград за два года (2019 и 2020) прошла вечером воскресенья, 25 апреля, в концертном зале Vegas City Hall в Москве.

Фильм «Дорогие товарищи!» получил премии как лучшая лента, а также как лучшая режиссерская работа.

Приз лучшему актеру достался Леониду Ярмольнику за роль в фильме «Одесса». В 2020 году лучшим актером признали Александра Паля за роль в фильме «Глубже!».

В номинации «Лучшая женская роль» за 2019 год награды получили Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»). В 2020 году победу в номинации также одержали две актрисы: Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»).

Лучшими актерами второго плана за 2019 год признали актеров фильма «Француз» Наталью Тенякову и Александра Балуева. За 2020 год наградили Татьяну Догилеву («Доктор Лиза») и Сергея Дрейдена («Блокадный дневник»).

Актриса Юлия Снигирь получила специальный приз за исполнение роли в международном телевизионном проекте «Новый папа» Паоло Соррентино, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Юрий Бутусов стал лучшим режиссером по версии премии «Золотая маска — 2021».

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