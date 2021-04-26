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Кончаловский получил «Нику» за драму «Дорогие товарищи!»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Кончаловский получил «Нику» за драму «Дорогие товарищи!»

Татьяна Плотникова

Кино

Режиссер Андрей Кончаловский стал лауреатом премии «Ника» за драматическую ленту «Дорогие товарищи!». Церемония вручения наград за два года (2019 и 2020) прошла вечером воскресенья, 25 апреля, в концертном зале Vegas City Hall в Москве.

Фильм «Дорогие товарищи!» получил премии как лучшая лента, а также как лучшая режиссерская работа.

Приз лучшему актеру достался Леониду Ярмольнику за роль в фильме «Одесса». В 2020 году лучшим актером признали Александра Паля за роль в фильме «Глубже!».

В номинации «Лучшая женская роль» за 2019 год награды получили Самал Еслямова («Айка») и Виктория Мирошниченко («Дылда»). В 2020 году победу в номинации также одержали две актрисы: Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!») и Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»).

Лучшими актерами второго плана за 2019 год признали актеров фильма «Француз» Наталью Тенякову и Александра Балуева. За 2020 год наградили Татьяну Догилеву («Доктор Лиза») и Сергея Дрейдена («Блокадный дневник»).

Актриса Юлия Снигирь получила специальный приз за исполнение роли в международном телевизионном проекте «Новый папа» Паоло Соррентино, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Юрий Бутусов стал лучшим режиссером по версии премии «Золотая маска — 2021».

Читайте также: «Худший в истории человечества»: 2020 год получил премию «Золотая малина»

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