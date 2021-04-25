«Худший в истории человечества»: 2020 год получил премию «Золотая малина»

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Названы лауреаты антипремии в области кинематографа «Золотая малина». Эта «награда» является антиподом премии «Оскар», церемония которой пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.

Традиционно «Золотую малину» вручают за день до «Оскара». Организаторы этой «премии» отмечают худшие работы в области кино. В этом году рекордсменом стала картина австралийской певицы Sia «Мьюзик». Фильм получил сразу три «ягоды»: худший режиссер (Sia), худшая женская роль (Кейт Хадсон) и худшая женская роль второго плана (Мэдди Зиглер).

Худшим фильмом признано «Абсолютное доказательство» Майка Линделла, который сыграл в своей картине главную роль, — за что также был удостоен статуэтки за «худшую мужскую роль».

Интересно, что отдельную «ягоду» получил 2020 год. Этот год назван «худшим в истории человечества», сообщает издание Variety.

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