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«Худший в истории человечества»: 2020 год получил премию «Золотая малина»
Фото: pixabay.com

«Худший в истории человечества»: 2020 год получил премию «Золотая малина»

Илья Ашуров

Кино

Названы лауреаты антипремии в области кинематографа «Золотая малина». Эта «награда» является антиподом премии «Оскар», церемония которой пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.

Традиционно «Золотую малину» вручают за день до «Оскара». Организаторы этой «премии» отмечают худшие работы в области кино. В этом году рекордсменом стала картина австралийской певицы Sia «Мьюзик». Фильм получил сразу три «ягоды»: худший режиссер (Sia), худшая женская роль (Кейт Хадсон) и худшая женская роль второго плана (Мэдди Зиглер).

Худшим фильмом признано «Абсолютное доказательство» Майка Линделла, который сыграл в своей картине главную роль, — за что также был удостоен статуэтки за «худшую мужскую роль».

Интересно, что отдельную «ягоду» получил 2020 год. Этот год назван «худшим в истории человечества», сообщает издание Variety.

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кинонаграждения и премиихудший фильм
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