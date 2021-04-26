Энтони Хопкинс получил второго «Оскара»

Фото: «Отец», 2020 год

Британский и американский актер Энтони Хопкинс получил премию «Оскар» за лучшую главную мужскую роль. Киноакадемики отметили Хопкинса за работу в картине «Отец».

Это второй «Оскар» в жизни 83-летнего актера. Первую статуэтку ему принесла роль доктора Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят». При этом номинаций на почетную кинонаграду в карьере Хопкинсу было шесть.

Ранее стало известно, что драма Хлои Чжао «Земля кочевников» удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший художественный фильм», а Фрэнсис Макдорманд получила награду за роль в этой картине как лучшая актриса.

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