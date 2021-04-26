«Земля кочевников» получила «Оскар» как лучший фильм года

Фото: Земля кочевников, 2020 год

Драма Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland) удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший художественный фильм».

Конкуренцию в данной категории составляли фильмы «Отец», «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».

Картина «Земля кочевников» рассказывает о 60-летней Ферн, которая после закрытия завода остается без работы и вынужденно становится современным кочевником. Роль Ферн исполнила Фрэнсис Макдорманд. Она получила премию «Оскар» за лучшую главную женскую роль.

Ранее сообщалось, что Хлоя Чжао получила «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за ленту «Земля кочевников». Хлоя Чжао стала первой женщиной азиатского происхождения, когда-либо номинированной на «Оскар» за режиссуру и, соответственно, получившей награду.

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