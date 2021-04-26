Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Американские киноакадемики выбрали лучшие мультфильмы года
Кадр из мультфильма «Душа»

Американские киноакадемики выбрали лучшие мультфильмы года

Татьяна Плотникова

Кино

Анимационная лента «Душа» Пита Доктера стала лучшим полнометражным мультфильмом по версии Американской киноакадемии.

В борьбе за «Оскар» мультфильм «Душа» производства студии Pixar Animation Studios обошел анимационные ленты «Путешествие на Луну», «Барашек Шон», «Вперед» и «Легенда о волках».

В категории короткометражных мультфильмов награду получила лента «Если что-то случиться, я люблю вас» Майкла Говьера и Уилла МакКормака.

Ранее сообщалось, что американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао получила «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за ленту «Земля кочевников». Хлоя Чжао стала первой женщиной азиатского происхождения, когда-либо номинированной на «Оскар» за режиссуру и, соответственно, получившей награду.

Читайте также: Назван обладатель «Оскара» за лучший иностранный фильм

премия «Оскар»анимационный мультфильмГолливуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в