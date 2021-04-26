Американские киноакадемики выбрали лучшие мультфильмы года

Кадр из мультфильма «Душа»

Анимационная лента «Душа» Пита Доктера стала лучшим полнометражным мультфильмом по версии Американской киноакадемии.

В борьбе за «Оскар» мультфильм «Душа» производства студии Pixar Animation Studios обошел анимационные ленты «Путешествие на Луну», «Барашек Шон», «Вперед» и «Легенда о волках».

В категории короткометражных мультфильмов награду получила лента «Если что-то случиться, я люблю вас» Майкла Говьера и Уилла МакКормака.

Ранее сообщалось, что американский режиссер китайского происхождения Хлоя Чжао получила «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за ленту «Земля кочевников». Хлоя Чжао стала первой женщиной азиатского происхождения, когда-либо номинированной на «Оскар» за режиссуру и, соответственно, получившей награду.

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