Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Наталья Сергунина: Правительство Москвы учредило гранты для студий анимации
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина: Правительство Москвы учредило гранты для студий анимации

Кирилл Николаев

Город

Правительство Москвы учредило два новых гранта на общую сумму 100 миллионов рублей на поддержку малых и средних анимационных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Первый грант предназначен для стимулирования создания коммерчески успешных анимационных фильмов. Заявки принимаются с 31 мая. Сумма гранта для одной компании составит до десяти миллионов рублей в год. Всего по этому виду поддержки планируется финансирование в размере 90 миллионов рублей. На этот грант могут претендовать студии, которые занимаются производством анимационной аудиовизуальной продукции.

Второй грант предназначен для поддержки некоммерческого авторского анимационного кино. Для его получения необходимо завоевать приз на одном из признанных российских или международных фестивалей авторской анимации. Заявочная кампания на получение второго гранта стартует 1 ноября. Общая сумма выделенных средств составит десять миллионов рублей.

— Мы рассчитываем, что гранты для анимационных компаний простимулируют рост их экономических показателей, помогут им в развитии и продвижении столичной анимации на отраслевых фестивалях и конкурсах, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Заявки на гранты принимаются в Агентстве креативных индустрий.

Читайте также: Наталья Сергунина: Обучающая программа соберет представителей креативных индустрий в Москве

предоставление грантовНаталья СергунинаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Все мнения
О проекте