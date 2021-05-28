Наталья Сергунина: Правительство Москвы учредило гранты для студий анимации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство Москвы учредило два новых гранта на общую сумму 100 миллионов рублей на поддержку малых и средних анимационных компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Первый грант предназначен для стимулирования создания коммерчески успешных анимационных фильмов. Заявки принимаются с 31 мая. Сумма гранта для одной компании составит до десяти миллионов рублей в год. Всего по этому виду поддержки планируется финансирование в размере 90 миллионов рублей. На этот грант могут претендовать студии, которые занимаются производством анимационной аудиовизуальной продукции.

Второй грант предназначен для поддержки некоммерческого авторского анимационного кино. Для его получения необходимо завоевать приз на одном из признанных российских или международных фестивалей авторской анимации. Заявочная кампания на получение второго гранта стартует 1 ноября. Общая сумма выделенных средств составит десять миллионов рублей.

— Мы рассчитываем, что гранты для анимационных компаний простимулируют рост их экономических показателей, помогут им в развитии и продвижении столичной анимации на отраслевых фестивалях и конкурсах, — отметила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Заявки на гранты принимаются в Агентстве креативных индустрий.

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