Власти Подмосковья примут новые стандарты жилищного строительства в июле

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Власти Московской области примут новые стандарты жилищного строительства в июле. Это означает, что новые дома будут совершенно отличаться от старых. Например, в подъездах не будет мусоропроводов, они станут комфортнее, их оборудуют для маломобильных граждан и родителей с колясками. Такую информацию предоставил губернатор региона Андрей Воробьев.

Все изменения будут утверждены 1 июля. Внутри входных групп будут обустроены удобные места для колясок и велосипедов.

— Те многоэтажки, которые мы видим порой, не всегда радуют глаз, мягко скажу, — подчеркнул Андрей Воробьев.

Поэтому подмосковные власти разработали новые стандарты, чтобы жизнь граждан стала комфортной, во дворе не было машин и так далее, объяснил губернатор. Он также добавил, что всего этого позволили добиться современные технологии, отмечает телеканал 360. По его мнению, автомобили должны находиться на парковках, а не занимать дворы. Вместо мусоропровода будут обустроены облагороженные площадки с контейнерами для раздельного сбора отходов.

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