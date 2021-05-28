Андрей Воробьев: МЦД-4 освободит самую загруженную станцию Подмосковья

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов

Самой загруженной в Московской области считается железнодорожная станция Железнодорожная. Благодаря введению в эксплуатацию новой платформы Ольгино ее сделают более свободной. Она появится недалеко и войдет в состав четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Запуск четвертого диаметра намечен на конец 2023 года. Он соединит между собой платформы Апрелевка и Железнодорожная. По словам главы региона, российский президент одобрил строительство МЦД-3 и МЦД-4. Причем последний даст возможность открыть новую платформу Ольгино. В настоящее время ведется разработка ее проекта.

— XXI век — это время скоростей. Инфраструктура, дороги, общественный транспорт уже должны соответствовать самым высоким стандартам, — подчеркнул Андрей Воробьев.

Таким образом, в области будут обеспечены качество жизни, развитие экономики, отмечает телеканал 360. Как объяснил глава региона, на новую платформу будет переведена часть пассажирского потока. Особенно она станет востребованной среди жителей района Ольгино, так как они практически отрезаны от остального города железной дорогой.

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