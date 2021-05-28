Владимир Жидкин: Движение по обновленной улице в Троицке откроется 29 мая

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Россия, Москва, Троицк, Дальняя улица Карта всех событий

Реконструкция улицы Дальняя с оборудованием кольцевой развязки на пересечении с улицей Академика Черенкова завершилась в Троицке. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в пятницу, 28 мая.

— Работы все уже завершены, сегодня оформлена разрешительная документация, и мы открываем движение по участку, — рассказал руководитель ведомства.

Реализация проекта, по словам Жидкина, позволит организовать удобную схему движения общественного транспорта и не даст перегрузить улично-дорожную сеть города. Рабочие расширили улицы до двух полос в каждом направлении и благоустроили прилегающую территорию. Кроме того, специалисты установили наружное освещение, а также систему видеофиксации нарушений.

Отмечается, что в ходе следующего этапа работ Октябрьский проспект продлят с севера более чем на километр. Также будет выполнена реконструкция улицы Заречная с организацией движения пассажирского транспорта.

Всего в Троицке до 2023 года собираются построить и реконструировать пять улиц с созданием новых выездов на Калужское шоссе.

Ранее сообщалось, что почти три километра новых улиц и дорог построят в Троицке в 2022 году.

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