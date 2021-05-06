Почти три километра новых улиц и дорог построят в Троицке в 2022 году

Фото: Анна Быкова

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Работы по развитию дорожной сети Троицка продолжаются в Новой Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая протяженность построенных дорог и реконструированных улиц на территории округа составит около трех километров. Здесь установят новые остановки и семь светофоров, обновят тротуары. Ввод в эксплуатацию этих объектов намечен на 2022 год.

Также в Троицке собираются проложить мостовое сооружение через реку Десну и подземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в Троицке уже строят магистральную улицу, которая соединит маршрутами общественного транспорта район Заречье с центральной частью города и «Калужкой».

Ранее сообщалось, что станцию Аминьевская будущего МЦД-4 откроют в 2021 году.

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