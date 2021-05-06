Станцию Аминьевская будущего МЦД-4 откроют в 2021 году

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий

Станция Аминьевская будет возведена на участке Киевского направления будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) в районах Раменки и Очаково-Матвеевское.

Территория вокруг станции будет благоустроена, а вдоль Аминьевского шоссе и улицы Наташи Ковшовой появятся велосипедные дорожки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, до конца текущего 2021 года на МЦД-4 появится семь новых остановочных пунктов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Сейчас на МЦД-4 ведется строительство двух новых станций — Минской и Аминьевской, мы планируем открыть их в этом году, — добавил заммэра.

Ранее «ВМ» писала, что на Рижском и Курском направлениях МЖД с 5 по 8 мая запустят компенсационные автобусы.

Читайте также: Дептранс Москвы подвел итоги первого дня закрытия участка «Дубровка» — «Волжская»