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Станцию Аминьевская будущего МЦД-4 откроют в 2021 году
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Станцию Аминьевская будущего МЦД-4 откроют в 2021 году

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Аминьевское шоссе Карта всех событий

Станция Аминьевская будет возведена на участке Киевского направления будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) в районах Раменки и Очаково-Матвеевское.

Территория вокруг станции будет благоустроена, а вдоль Аминьевского шоссе и улицы Наташи Ковшовой появятся велосипедные дорожки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, до конца текущего 2021 года на МЦД-4 появится семь новых остановочных пунктов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Сейчас на МЦД-4 ведется строительство двух новых станций — Минской и Аминьевской, мы планируем открыть их в этом году, — добавил заммэра.

Ранее «ВМ» писала, что на Рижском и Курском направлениях МЖД с 5 по 8 мая запустят компенсационные автобусы.

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