Компенсационные автобусы запустят на Рижском и Курском направлениях МЖД с 5 по 8 мая

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Тушинская Карта всех событий

С 5 по 8 мая на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД) и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) запустят компенсационные автобусы из-за изменения расписания поездов в связи с ремонтом. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в воскресенье, 2 мая.

— В первой половине мая скорректировано расписание на D2, Курском и Рижском направлениях в связи с проведением масштабных работ по ремонту и развитию инфраструктуры на различных участках, — рассказали в ведомстве.

В период с 5 по 7 мая запустят автобусы Нахабино — Тушинская с отправлением в 9:30, а также Тушинская — Нахабино в 13:00 и 16:45. 8 мая автобус Нахабино — Тушинская отправится в 8:05 и 9:30, а Тушинская — Нахабино, в свою очередь, в 11:15, 16:45 и 21:45.

Воспользоваться автобусом можно будет с помощью билета или абонемента на пригородный поезд, действительный на том или ином маршруте.

Ранее сообщалось о том, Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Внуково МЖД.

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