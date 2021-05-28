Андрей Воробьев назвал основные проекты Подмосковья на ПМЭФ-2021

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Одними из основных проектов, которые представит Московская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), станут современное сельское хозяйство и фармацевтика. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Мы сделаем акцент на фарме и современном сельском хозяйстве. Наш регион уже хорошо проявил себя в выращивании овощей в закрытом грунте и производстве сыра, — подчеркнул глава региона.

Помимо этого, область поставляет клубнику и голубику «за тридевять земель», добавил губернатор. Он объяснил, что все это плотно связано с развитием логистики, к которой относятся дата-центры, распределительные и перерабатывающие комплексы, отмечает телеканал 360. Возможности для инвестирования в приоритетные направления теперь дает и Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).

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