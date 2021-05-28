Названы пять самых верных знаков зодиака

Кадр из фильма «Пассажиры»

Расположение звезд при рождении человека сказывается на том, каким будет его характер. Астрологи составили список из пяти самых верных знаков зодиака.

Рыбы

Эти люди являются верными партнерами с живым и богатым воображением. Они могут превратить отношения в романтическое путешествие. Рожденные под этим созвездием обожают удивлять свою вторую половинку. При этом бывает, что спокойная и размеренная жизнь им надоедает. Однако это не позволяет им пойти на измену. Чтобы решить данный вопрос, Рыбы либо пытаются заново выстроить отношения с партнером, либо просто уходят в свободное плавание.

Стрелец

Это однолюбы. Если они выбрали партнера для семейной жизни, то они сделали это осознанно. Им можно доверять на все сто процентов, так как они дисциплинированные и умеют вовремя остановиться. Представители данного зодиакального знака уважают окружающих, их тайны и интересы. Но они требуют такого же отношения к себе. Они могут полностью разорвать связь с человеком, но ни в коем случае не предадут его.

Рак

Рожденные под этим созвездием редко влюбляются, однако, если это происходит, то они берегут и ценят данное состояние. Это сбалансированные и справедливые люди. Они со всей серьезностью берут на себя обязательства и ненавидят любые виды обмана. И все же Ракам не чужд флирт, хотя он не будет заходить слишком далеко. Важно отметить, что представители этого знака зодиака совершенно не умеют скрывать своих чувств. Если они увлекутся кем-то другим, то сами в этом признаются.

Водолей

Рожденные под этим созвездием редко подпускают к своему сердцу кого-либо. Если же они это делают, то им можно целиком и полностью доверять. Они отличаются непростым характером, любят одиночество, постоянные размышления и достаточно размеренную жизнь. Водолеи обожают состояние любви. Спутника жизни они выбирают осознанно. Легкомысленные связи не для них, отмечает Newinform.

Телец

Представители этого знака зодиака нуждаются в постоянных действиях и приключениях. Однако они не ищут всего этого на стороне. Тельцы — верные партнеры, которые готовы дарить возлюбленным все свое внимание. Они крепко привязываются к своим спутникам жизни, их редко можно уличить в измене.

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