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«Покажет не туристические места в Пентагоне»: Ургант высмеял роман Уэста и Шейк
Фото: instagram/urgantcom

«Покажет не туристические места в Пентагоне»: Ургант высмеял роман Уэста и Шейк

Виктория Федотова

Звезды

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял новость о возможном романе российской супермодели Ирины Шейк и американского рэпера Канье Уэста.

— Вот удивится Канье Уэст, когда он с Ирой приедет, чтобы она его со мной познакомила, а тут — раз! И армяне его ждут, — пошутил Ургант, имея в виду армянские корни бывшей жены рэпера Ким Кардашьян.

Ургант напомнил, что Канье Уэст намеревался стать президентом США, а это значит, что Шейк вполне может стать хозяйкой Белого дома:

— Наша Ира! И теперь всегда, когда приезжаешь в Вашингтон, можно позвонить и всегда остановиться у нее. Она покажет интересные, прикольные нетуристические места в Пентагоне, которые мы не знаем, — рассказал юморист.

Видео опубликовано на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

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юмор«Вечерний Ургант»Иван Ургант
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