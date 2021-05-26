«Для вас я — Богородица»: Ургант высмеял главу Коми, назвавшего себя Путиным

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Телеведущий Иван Ургант высмеял слова главы Республики Коми Владимира Уйбы, который на встрече с жителями села сказал «для вас я — Путин».

— Он ответил на возмущение жителей села Мутный Материк, которые заявили о намерении обратиться с жалобой к президенту Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении. Он сказал «для вас я — Путин». Последний раз мы эту фразу слышали, когда Дмитрий Медведев стал президентом, — заявил Ургант.

Он пошутил, что «это не первый случай, когда Уйба использует этот прием». Когда жители поселка спрашивали, когда к ним на гастроли приедет Филипп Киркоров, он сказал «для вас я — Киркоров».

— А ты попробуй отработать на каблуках. Почему возникает необходимость поговорить напрямую с президентом? Когда местная власть тебя не слышит. Жители даже в церковь ходили и молились всем селом и чудо свершилось. Икона Богородицы голосом главы республики сказала «для вас я — Богородица», — пошутил Ургант.

Ранее в Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я — Путин».

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