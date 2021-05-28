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Оперу «Пиковая дама» бесплатно покажут на открытом воздухе в Гатчине
Фото: pixabay.com

Оперу «Пиковая дама» бесплатно покажут на открытом воздухе в Гатчине

Елена Фролова

Культура

Постановку по мотивам повести «Пиковая дама» покажут в Приоратском парке Гатчины в честь 222-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. Желающие могут послушать оперу в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области 5 июня.

Мероприятие пройдет на бесплатной основе. Гости прослушают одну из самых страстных русских опер композитора Петра Чайковского. Частью декораций постановки станут природа и архитектура Приоратского парка.

— Одна из основных идей этой постановки — рассказать людям о человеческих страстях и одержимости. Главным художественным образом, который выражает сложность мечущихся, противоречивых натур героев, пытающихся найти свою судьбу, станут двери, — рассказала режиссер оркестра Александра Победоносцева.

Она объяснила, что главный персонаж постановки Герман ищет выход, открывая не те двери и уходя из реального мира и полностью отдав душу игре. Как подчеркнула режиссер, эффект особенно осиливается в сопровождении музыки Чайковского, отмечают «Невские новости».

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Александр Сергеевич ПушкинопераГатчина
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