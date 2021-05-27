Музей Пушкина пригласил на праздник в честь дня рождения поэта

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы приглашают москвичей и гостей столицы на праздничные мероприятия, приуроченные ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня считают в музее главной датой в году и готовят к ней специальные программы.

Так, в главном здании музея на Пречистенке посетителей ждут экскурсия в «Открытые хранения», концерт «Здравствуй, племя младое, незнакомое», обзорная экскурсия «Пушкин Forever, или Будь заодно с гением!», открытие выставок «И. С. Тургенев и Н. А. Некрасов» и «Ба! знакомые все лица!», а также праздничный концерт «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия».

В мемориальной квартире А. С. Пушкина можно посмотреть экспозиции и принять участие в обзорной экскурсии «В гости к Пушкину».

Дом-музей И. С. Тургенева приглашает на тематическую экскурсию «Пушкин и Тургенев», а Дом-музей В. Л. Пушкина — на экскурсию по выставке «Василий Львович Пушкин в театральных креслах». Здесь же юные посетители смогут увидеть мультфильм «День чудесный», а закончится программа праздничным концертом.

Для посетителей музеев открыты выставки: «Поэты и музы», «Лев Иванович Киль: профессия — военный, призвание — художник», «Шедевры О. А. Кипренского из собрания Государственного музея А. С. Пушкина», «Безделюшки», «Сказка и быль в иллюстрациях Татьяны Мавриной», «От коммуналки до музея», «Василий Львович Пушкин в театральных креслах», «Лукоморье. Град Обреченный».

Вход в музеи и на мероприятия бесплатный, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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