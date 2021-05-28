Столичные школьники напишут эссе для проверки знаний об эпохе Петра I

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московские школьники смогут принять участие в онлайн-диктанте и написать эссе об эпохе последнего царя Руси и первого императора Петра I. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— В преддверии празднования 350-летия со дня рождения Петра I для школьников, их родителей и педагогов специалисты городского методического центра Москвы подготовили интерактивный онлайн-диктант, посвященный жизни и деятельности первого российского императора, — говорится в сообщении.

Диктант рассчитан на 10 вопросов по истории и литературе. Для учеников 8-11 классов был придуман еще и конкурс эссе, посвященный эпохе правителя династии Романовых. В процессе написания работы школьники смогут пользоваться учебными пособиями и учебниками.

Эссе необходимо загрузить в личный кабинет на сайте городского методического центра до 1 октября 2021 года. Результаты интеллектуального состязания будут объявлены в ноябре, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что подать заявку на конкурс «Московские мастера» в номинациях «Экскурсовод», «Гид-переводчик», «Консьерж гостиницы» и «Администратор гостиницы» можно будет до 11 июня 2021 года.

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