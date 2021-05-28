Фестиваль последних спектаклей «Занавес» пройдет в РАМТе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский академический молодежный театр в июне приглашает жителей и гостей столицы на фестиваль последних спектаклей «Занавес».

Постановки, которые предстоит увидеть зрителям, в этом сезоне заканчивают свою сценическую историю, сообщается на сайте театра.

В афише значатся следующие постановки: спектакль по сценарию кинодраматургов конца XX века Петра Луцика и Алексея Саморядова «Северная одиссея»; спектакль по мотивам повести Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», спектакль по одной из ранних пьес Виктора Розова «В дороге», а также спектакль режиссера Екатерины Половцевой «Дом с башенкой».

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