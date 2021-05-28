Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фестиваль последних спектаклей «Занавес» пройдет в РАМТе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Фестиваль последних спектаклей «Занавес» пройдет в РАМТе

Ольга Маркова

Культура

Российский академический молодежный театр в июне приглашает жителей и гостей столицы на фестиваль последних спектаклей «Занавес».

Постановки, которые предстоит увидеть зрителям, в этом сезоне заканчивают свою сценическую историю, сообщается на сайте театра.

В афише значатся следующие постановки: спектакль по сценарию кинодраматургов конца XX века Петра Луцика и Алексея Саморядова «Северная одиссея»; спектакль по мотивам повести Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», спектакль по одной из ранних пьес Виктора Розова «В дороге», а также спектакль режиссера Екатерины Половцевой «Дом с башенкой».

Читайте также: Фестиваль имени Чехова пригласил зрителей на спектакли зарубежных театров

фестивальспектаклиРАМТ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Все мнения
О проекте