Стало известно, какие опасности поджидают домашнюю собаку на прогулке в лесу

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Заводчикам собак необходимо крайне внимательно следить за своими питомцами во время прогулки в лесу или поле. Так они минимизируют риски несчастных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Накануне похода за город с собакой нужно ознакомиться с опасностями, которые могут подстерегать животное. Например, есть большой риск подхватить инфекцию.

— Для начала стоит опасаться иксодовых клещей. Чтобы встречи с ними не произошло, надо регулярно обрабатывать собаку от паразитов и тщательно осматривать ее после каждой подобной прогулки на природе, — объяснили в пресс-службе федерации.

Еще одну опасность для питомца и его владельца представляют змеи. Обычно они не нападают первыми, однако если собака захочет ее поймать или просто потрогать, то это может плачевно закончиться. Поэтому важно внимательно следить за животным. При подозрении, что его укусила рептилия, надо срочно отвезти его в ближайшую ветеринарную клинику, отмечает РИАМО.

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