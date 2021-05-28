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Диетолог Поляков рассказал, кому нельзя пить квас
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Диетолог Поляков рассказал, кому нельзя пить квас

Руслан Давлетшин

Здоровье

Людям с нарушениями углеводного обмена стоит отказаться от употребления кваса. Об этом «Вечерней Москве» сказал врач-диетолог Антон Поляков.

По его словам, квас содержит быстрые углеводы, которые максимально быстро усваиваются организмом и могут впоследствии влиять на уровень сахара в крови.

— У людей, имеющих нарушения углеводного обмена, может обостриться инсулинорезистентность. Есть вероятность, что это приведет даже к диабету. Кроме того, квас — это продукт брожения. Если у человека есть грибковые инфекции или кандидоз кишечника, может усилиться рост дрожжей. Они приносят хроническую усталость, слабость, перепады настроения, нарушение иммунитета, нарушение системы контроля, аппетита и так далее, — рассказал специалист.

Также есть риск аллергических реакций, они бывают на продукты брожения, предупредил Поляков. В целом, как отметил эксперт, квас нельзя назвать опасным напитком, тем более традиционный, старорусский. Он не сладкий, в отличие от того, который мы привыкли видеть в магазинах, а кислый, и даже полезный для пищеварения, заключил собеседник «ВМ».

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