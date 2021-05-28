Голосование по демонтажу мусоропроводов запустят в Подмосковье

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Власти Подмосковья запустят голосование по устройству колясочных зон в местах демонтажа мусоропровода с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства ЖКХ.

Желающие смогут высказаться «За» и «Против» данной инициативы. Вопрос о переназначении общедомового пространства будет решаться на сайте «Добродел». Высказать свое мнение нужно будет до 1 июля.

В результате будет составлен список домов, большая часть жителей которых проголосует за переназначение общедомового пространства. Потом будут проводиться собрания жителей. Если во время этих встреч они примут окончательное положительное решение, то мусоропроводы будут демонтированы. На их месте установят зоны для колясок, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным ведомства, после того, как из подъездов уберут мусоропровода, вместе с ними исчезнет и неприятный запах. Помимо этого, у граждан появится возможность сортировать отходы.

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