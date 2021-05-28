Андрей Воробьев поручил усилить безопасность в школах и местах отдыха

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел заседание антитеррористической комиссии региона. Во время мероприятия глава Подмосковья поручил усилить безопасность в школах и местах отдыха.

Он подчеркнул, что в 1,5 тысячи областных образовательных учреждений состоялись последние звонки, а в настоящее время проводятся экзамены. В период летних каникул свыше тысячи учреждений и множество лагерей примут детей на отдых.

— Наша главная задача — лишний раз убедиться в том, что предусмотрены все меры безопасности, а уже к 1 сентября ввести дополнительный стандарт по их обеспечению, — пояснил Андрей Воробьев.

Он добавил, что в первую очередь это касается внешнего контура и видеонаблюдения, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Глава Московской области также призвал профильные ведомства взять осуществление данного вопроса под строгий контроль.

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