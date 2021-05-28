Более 450 рамочных металлодетекторов установят в школах Москвы

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Более 450 рамочных металлодетекторов дополнительно установят до начала учебного года в столичных школах. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили на сайте Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В материале говорится, что установка рамочных металлодетекторов необходима для усиления антитеррористической безопасности объектов образования.

— Руководителям органов исполнительной власти города Москвы, имеющим в своем ведении образовательные организации, поручено обеспечить надлежащий контроль полноты реализации антитеррористических мер и регулярную проверку эффективности реагирования на нарушителей, — уточнили в департаменте.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране был утвержден проект об антитеррористической защите учебных заведений. Он отметил, что были утверждены новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Также правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех российских школах.

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