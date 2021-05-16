Эксперты оценили предложение разрешить продажу гражданского оружия с 21 года

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Глава Росгвардии Виктор Золотов представил предложения по ужесточению правил обращения гражданского оружия во время совещания, проведенного президентом России Владимиром Путиным в связи со стрельбой, которая произошла в казанской школе 11 мая.

По мнению эксперта, в первую очередь необходимо повысить возраст, предоставляющий право на покупку гражданского оружия, с 18 лет до 21 года. Как пояснил Виктор Золотов, с психологической точки зрения к этому возрасту молодые люди становятся самодостаточными.

Помимо этого, было предложено выдавать медицинские справки на оружие не в частных клиниках, а государственных. Кроме того, для всех желающих получить такой документ нужно вести психологическое тестирование. Для тех, кто впервые будет получать разрешение на оружие, по словам главы Росгвардии, нужно устроить «курс молодого бойца». Тем временем, полуавтоматическое гладкоствольное оружие нужно приравнять к нарезному с точки зрения стажа, отмечает ИА «НСН».

Эти и другие предложения Виктора Золотова одобрил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

— Мы ставим на чашу весов нарушение каких-то там конституционных прав и безопасность общества, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что считает правильным увеличение возрастного ценза до 21 года, так как в этом возрасте человек психологически уже более-менее зрелый, и он готов нести ответственность за свои действия.

В свою очередь, с ним не согласился председатель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, отмечает «Царьград». По его словам, дееспособность любого гражданина начинается с 18 лет, а любое отклонение от этой цифры является дискриминацией.

Что произошло

Утром во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба. Вооруженный молодой человек прошел на территорию образовательного учреждения. Стрелявший молодой человек был задержан. Им оказался 19-летний местный житель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По информации, предоставленной главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в результате стрельбы погибли четыре мальчика и три девочки, а также еще 16 человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура по погибшим.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в казанской школе.

Погибших детей и взрослых похоронили 12 мая. Помимо этого, девятерых пострадавших при стрельбе доставили спецбортом МЧС России в Москву. Тем временем, Казанский суд отправил на два месяца в СИЗО обвиняемого в данном происшествии.

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