Автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Таллином возобновят с 9 июня

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Автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Таллином возобновится с 9 июня. Первый автобус отправится спустя 15 месяцев после приостановки. Последний раз пассажиры посещали столицу Эстонии в марте 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Изначально будут ездить четыре автобуса в неделю. Отправления будут проводиться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В пути предусмотрено шесть остановок: три в Нарве, Силламяэ, Йыхви и Таллине.

Отправиться в Эстонию могут только граждане России, Эстонии и других государств, которым на законодательном уровне разрешено пересекать границу между странами. Вместе с тем поездки в туристических целях запрещены, отмечают «Невские новости».

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