Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Таллином возобновят с 9 июня
Фото: pixabay.com

Автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Таллином возобновят с 9 июня

Елена Фролова

Транспорт

Автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Таллином возобновится с 9 июня. Первый автобус отправится спустя 15 месяцев после приостановки. Последний раз пассажиры посещали столицу Эстонии в марте 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Изначально будут ездить четыре автобуса в неделю. Отправления будут проводиться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В пути предусмотрено шесть остановок: три в Нарве, Силламяэ, Йыхви и Таллине.

Отправиться в Эстонию могут только граждане России, Эстонии и других государств, которым на законодательном уровне разрешено пересекать границу между странами. Вместе с тем поездки в туристических целях запрещены, отмечают «Невские новости».

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о том, как развивается наземный транспорт в Москве

ТаллинавтобусСанкт-Петербург
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Все мнения
О проекте