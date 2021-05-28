Звезда фильма «Техасская резня бензопилой» умерла в 30 лет

Фото: instagram/lorina_kamburova

Умерла болгарская актриса Лорина Камбурова, она была известна по ролям в фильмах ужасов. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил друг девушки, фотограф Геннадий Авраменко.

— Утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина, — написал он на своей странице в Facebook.

Причиной смерти молодой актрисы стало двухстороннее восполнение легких.

Лорина Камбурова известна по ролям в фильмах ужасов «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» и «Смертельная гонка — 4: Вне анархии», а также по приключенческой комедии «Любовь и монстры».