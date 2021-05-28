Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Земляника, черника и брусника зацвели в подмосковных лесах
Фото: pixabay.com

Земляника, черника и брусника зацвели в подмосковных лесах

Елена Фролова

Растения

Ягоды начали зацветать в лесах Московской области. В региональном комитете лесного хозяйства рассказали, когда и где можно будет собирать бруснику, землянику и чернику.

Так, брусника считается неприхотливым растением, которое предпочитает сухие солнечные полянки. При этом она может расти и под пологом лиственных деревьев, и в хвойных и смешанных лесах. Как правило, брусничник особенно плодоносит в сосняках на освещенных местах. Однако ягода поспеет еще не скоро. Это произойдет к концу лета — началу осени.

В свою очередь черника произрастает почти повсеместно. Она предпочитает влажность и тепло. Поэтому крупные ягодки можно отыскать в болотистой местности и ельниках, которые окружают болота. Сбор черники стартует в июле и продолжается до сентября, отмечает «Радио 1».

Раньше всех спеет земляника. Ее пора — конец июня — начало июля. Эту ягоду, как правило, можно отыскать на сухих травянистых склонах, окраинах лесов, полянах, вырубках, возле кустарников, в еловых и широколиственных лесах. Не будет она расти в тенистых местах и густых лесах.

Читайте также: Эксперт рассказал, как защитить ягоды от заморозков

ягодыМосковская областьземляника
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Все мнения
О проекте