Земляника, черника и брусника зацвели в подмосковных лесах

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Ягоды начали зацветать в лесах Московской области. В региональном комитете лесного хозяйства рассказали, когда и где можно будет собирать бруснику, землянику и чернику.

Так, брусника считается неприхотливым растением, которое предпочитает сухие солнечные полянки. При этом она может расти и под пологом лиственных деревьев, и в хвойных и смешанных лесах. Как правило, брусничник особенно плодоносит в сосняках на освещенных местах. Однако ягода поспеет еще не скоро. Это произойдет к концу лета — началу осени.

В свою очередь черника произрастает почти повсеместно. Она предпочитает влажность и тепло. Поэтому крупные ягодки можно отыскать в болотистой местности и ельниках, которые окружают болота. Сбор черники стартует в июле и продолжается до сентября, отмечает «Радио 1».

Раньше всех спеет земляника. Ее пора — конец июня — начало июля. Эту ягоду, как правило, можно отыскать на сухих травянистых склонах, окраинах лесов, полянах, вырубках, возле кустарников, в еловых и широколиственных лесах. Не будет она расти в тенистых местах и густых лесах.

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