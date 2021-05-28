Производителей мороженого стало беспокоить внедрение новой системы маркировки

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Вопрос внедрения новой системы обязательной маркировки товаров сильно беспокоит производителей мороженого.

Некоторые предполагают, что произойдет остановка основных линий, которые находятся в Туле и Омске. В результате это приведет к тому, что компании должны будут пойти на крайние меры, однако срок запуска маркировки мороженого останется неизменным.

Производители не будут нарушать вступающее в силу регулирование, они обязаны соблюдать правила. Вместе с тем простой фабрик будет неизбежным. Эксперты предполагают, что производство может остановиться для внутреннего рынка, «но не для экспортных позиций», отмечает «Экономика сегодня». Это будет связано с «отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки», потому что типографии еще не завершили процесс установки и наладки данного оборудования.

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