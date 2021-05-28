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Производителей мороженого стало беспокоить внедрение новой системы маркировки
Фото: pexels.com / Min An

Производителей мороженого стало беспокоить внедрение новой системы маркировки

Елена Фролова

Товары

Вопрос внедрения новой системы обязательной маркировки товаров сильно беспокоит производителей мороженого.

Некоторые предполагают, что произойдет остановка основных линий, которые находятся в Туле и Омске. В результате это приведет к тому, что компании должны будут пойти на крайние меры, однако срок запуска маркировки мороженого останется неизменным.

Производители не будут нарушать вступающее в силу регулирование, они обязаны соблюдать правила. Вместе с тем простой фабрик будет неизбежным. Эксперты предполагают, что производство может остановиться для внутреннего рынка, «но не для экспортных позиций», отмечает «Экономика сегодня». Это будет связано с «отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки», потому что типографии еще не завершили процесс установки и наладки данного оборудования.

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