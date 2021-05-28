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Названы возможные причины увеличения лимфоузлов
Фото: pixabay.com

Названы возможные причины увеличения лимфоузлов

Елена Фролова

Здоровье

Онколог, главный врач крупной московской клиники Андрей Пылев объяснил, о чем может свидетельствовать увеличение лимфоузлов, которые прощупываются пальцами.

— Увеличение любого периферического лимфатического узла в надключичной, подключичной, шейной, аксилярной, паховой области или подколенной, то есть те лимфоузлы, которые доступны для пальпации, — это повод для дополнительного обследования, — подчеркнул врач.

Он пояснил, что такие «бугорки» в зоне лимфоузлов говорят, например, о воспалительном процессе, отмечает «Царьград». Однако они могут быть признаками и онкологического заболевания в тех случаях, когда метастазы поражают эти узлы. По мнению доктора, какие бы ни были причины, не стоит заниматься самоанализом, лучше сразу обратиться к врачу на профессиональную диагностику.

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онкологияонкологлимфоузлы
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