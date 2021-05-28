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Зоозащитница отметила минусы введения штрафов за нарушение правил выгула собак
Фото: pixabay.com

Зоозащитница отметила минусы введения штрафов за нарушение правил выгула собак

Елена Фролова

Животные

Штрафы за нарушение правил выгула домашних животных ввели в Московской области. Изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) были приняты Московской областной думой. Размер штрафа в зависимости от нарушения варьируется от одной до пяти тысяч рублей.

При этом общественное мнение по данному вопросу разделилось пополам, особенно касаемо поправки об уборке экскрементов собак. Подробно об этом рассказала директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

— С одной стороны, когда владельцы не убирают за своими животными, это очень нехорошо. С другой — часто можно увидеть переполненные урны на остановках или окурки на детских площадках, — пояснила зоозащитница, отметив, что этих людей никто не наказывает.

По ее мнению, непонятно, кто именно будет наделен полномочиями составлять протоколы о данных нарушениях. При этом эксперт выразила опасения, что к данной работе могут привлечь общественников, отмечает «Радио 1».

— Знаю, что некоторые функции будут возложены на Комиссию по административным правонарушениям, а другие — распределены между полицией и муниципальными службами, — объяснила Екатерина Дмитриева.

Она также обратила внимание на то, что многие площадки для выгула собак находятся не в шаговой доступности.

Читайте также: Штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных введут в Подмосковье

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