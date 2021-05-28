Киркоров споет гимн России перед футбольным матчем Россия — Болгария

Фото: instagram/fkirkorov

Певец, народный артист РФ Филипп Киркоров исполнит российский гимн перед футбольным матчем Россия — Болгария. Об этом сообщила российская национальная сборная.

— Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки — программа перед встречей Россия — Болгария, — цитирует сообщение сборной России из Twitter Рен ТВ.

Матч состоится на московском стадионе «Динамо» в субботу, 5 июня. До этого во вторник, 1 июня, россияне проведут товарищеский матч со сборной Польши.

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