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Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности
Фото: Администрация президента РФ

Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил обсудить Стратегию национальной безопасности на оперативном совещании с членами Совета безопасности России. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил необходимость обсудить актуальные вопросы национальной безопасности.

Напомним, действующая редакция стратегии нацбезопасности утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года. В настоящее время Совет безопасности подготовил проект новой редакции стратегии. Документ учитывает актуальные вызовы и угрозы российскому государству.

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совещаниеВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
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