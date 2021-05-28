Путин предложил членам Совбеза обсудить стратегию нацбезопасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил обсудить Стратегию национальной безопасности на оперативном совещании с членами Совета безопасности России. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил необходимость обсудить актуальные вопросы национальной безопасности.
Напомним, действующая редакция стратегии нацбезопасности утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года. В настоящее время Совет безопасности подготовил проект новой редакции стратегии. Документ учитывает актуальные вызовы и угрозы российскому государству.
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