Владимир Путин поздравил россиян с Днем пограничника

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ РФ с Днем пограничника. Поздравление опубликовано в пятницу, 28 мая, на официальном сайте Кремля.

— Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей, – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что пограничники всегда берегли родную землю и много раз отражали посягательства на свободу и территориальную целостность России. Путин пожелал пограничникам успехов во всем и здоровья.

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