«Со слезами радости»: Самойлова показала на видео сюрприз для мамы
Модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова выложила видео, где показала подарок для мамы на день рождения. Роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
— Думала, выставлять это видео в ленту или нет, а потом поняла,что это важный момент в нашей жизни, и тут главный герой — моя мама, и пусть это видео со слезами радости и печали сохранится тут на память, — подписала звезда.
На видео она дарит маме большую розовую коробку, из которой неожиданно вылезает маленькая собачка и становится сюрпризом на день рождения.
Самойлова объяснила, что недавно у мамы умер питомец, тоже собака, которая была с ней целых 12 лет. Ей было очень больно от этого, потому что «это была не просто собака, а член семьи и огромная любовь».
Поклонники модели оставили свои впечатления в комментариях под постом. Видео набрало более одного миллиона просмотров. «Ну какой же сладенький пирожок»; «Какая прелесть! А я хочу котенка взять, но в Африке их до сих пор считают ведьмиными животными»; «Пусть все мамы всегда улыбаются и плачут только от счастья».
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