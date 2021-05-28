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«Со слезами радости»: Самойлова показала на видео сюрприз для мамы
Фото: instagram/samoylovaoxana

«Со слезами радости»: Самойлова показала на видео сюрприз для мамы

Анастасия Прохорова

Звезды

Модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова выложила видео, где показала подарок для мамы на день рождения. Роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

— Думала, выставлять это видео в ленту или нет, а потом поняла,что это важный момент в нашей жизни, и тут главный герой — моя мама, и пусть это видео со слезами радости и печали сохранится тут на память, — подписала звезда.

На видео она дарит маме большую розовую коробку, из которой неожиданно вылезает маленькая собачка и становится сюрпризом на день рождения.

Самойлова объяснила, что недавно у мамы умер питомец, тоже собака, которая была с ней целых 12 лет. Ей было очень больно от этого, потому что «это была не просто собака, а член семьи и огромная любовь».

Поклонники модели оставили свои впечатления в комментариях под постом. Видео набрало более одного миллиона просмотров. «Ну какой же сладенький пирожок»; «Какая прелесть! А я хочу котенка взять, но в Африке их до сих пор считают ведьмиными животными»; «Пусть все мамы всегда улыбаются и плачут только от счастья».

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мамавидеоОксана Самойлова
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