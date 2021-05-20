«Слабонервным лучше не смотреть»: Оксана Самойлова напугала подписчиков отекшими губами

Фото: instagram/samoylovaoxana

Модель и блогер Оксана Самойлова удивила подписчиков опухшими губами. Девушка долгое время ходила с пухлыми губами, но теперь решилась уменьшить их. После процедуры модель столкнулась с побочным эффектом препарата. Реакцию на инъекцию девушка показала на своей странице в Inatagram.

— Шикарные губы. Не зря я боялась на это идти, чувствовала, что так будет. У меня адская реакция на лекарство! Всем «слабонервным лучше не смотреть», потому что это реально жесть! Прикол в том, что через пару часов у меня вообще не будет никаких губ, точнее, вернутся мои родные, — рассказала Самойлова в Stories.

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Спустя немного времени отек спал. Блогер пошутила, что уже собиралась напугать домашних своим внешним видом, но не успела. Она добавила, что в скором времени снова намерена увеличить губы, правда она планирует изменить привычную форму.

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