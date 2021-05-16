«Плавали с акулами»: Оксана Самойлова рассказала о семейном отдыхе на Мальдивах

Фото: instagram/samoylovaoxana

Модель и дизайнер Оксана Самойлова рассказала о своей «особенной» поездке на Мальдивы. Об этом она написала на странице в Instagram.

На Мальдивы девушка поехала со своей семьей — мужем, рэпером Джиганом, и детьми. Семейный отдых у Самойловой выдался довольно активным.

— В этом отпуске каким-то невероятным образом мы сделали максимальное количество вещей, которые не делали никогда, — написала она.

По словам модели, за десять дней поездки они с семьей успели сделать многое. Например, покататься на яхте среди островов, покататься в купальниках на коньках и даже «поплавать с китовыми акулами». Однако этим список развлечений не ограничился. В планах у семьи Самойловой еще посещение свадьбы.

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