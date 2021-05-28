Праздник «Стойкий оловянный солдатик» пройдет на Бородинском поле

Фото: «Вечерняя Москва», Александр Казаков

В последние выходные весны, 29 и 30 мая, на Бородинском поле пройдет военно-исторический праздник «Стойкий оловянный солдатик».

Взрослые и дети смогут принять участие в работе интерактивных площадок и увидеть показательные выступления групп военно-исторической реконструкции.

Здесь можно обучиться ратному делу и пройти «Набор в стрельцы»; узнать о системе поощрения и наказания в Московском царстве; увидеть военно-исторический бивак «Стрелецкий стан XVII века», бивак русской армии, «Гусарский бивак»; посетить площадки «Историческое фехтование», «Свечной заводик», «Рекрутская школа пехоты и кавалерии», «Музыка боя», «Антикварная цирюльня», «Полевой амбуланс».

В программе «Рекрутское депо» реконструкторы расскажут о лошадях, обучат владению саблей и пикой, посадке в седле.

В воскресенье, 30 мая, состоится фестиваль детских духовых оркестров «Бородинские фанфары», сообщается на сайте музея.

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