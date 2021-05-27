День защиты детей и развод караулов: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Приближаются завершающие выходные мая. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 29 и 30 мая и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Май 2021 года уходит в историю. А в первый день лета, который придется на вторник, наша страна отмечает День защиты детей. С буднего дня многие культурные заведения перенесут праздник именно на ближайшие выходные. Так, в субботу, 29 мая, праздник для всех детей состоится в Дарвиновском музее. Гости смогут увидеть мультфильмы и театрализованное представление клоунов арт-группы «Веселые переделки», посетить экскурсии по выставке рельефно-графических фотографий дикой природы «Белая книга» и занятия «Я рисую пластилином» и «Дом, который я построю». Завершится праздник знакомством с декоративными крысами и рисованием мелками на асфальте.

Два дня, 29 и 30 мая, Главный детский день года большим фестивалем «Лето в Кусково» будет отмечать одноименная музей-усадьба. В саду Итальянского домика пройдет выставка керамики «на траве», а в регулярном парке —мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Музей-усадьба приглашает принять участие в танцевальных зарисовках «Этюды из светской жизни. Век XIX». Самым пытливым гостям придется по душе викторина-квест «Истуканы усадьбы Кусково», которая позволит познакомиться с парковой скульптурой, вспомнить античную мифологию, полюбоваться мастерством скульпторов, разгадать значения образов.

В субботу, 29 мая, провести «СЛАВный день» зовет детей и взрослых библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино. Ребята смогут принять участие в занятии «Мир славянских традиций», где вместе с родителями отправятся в удивительное путешествие по миру летних традиций славян. Компанию участникам путешествия составят песик Рекс, Кротик, медвежонок Боян. Участники фестиваля «посетят» Софию, Братиславу, Бродницы и Мстиславль. А еще узнают об обрядах на Ночь Ивана Купалы, послушают народные песни и посмотрят мультфильмы.

На следующий день, 30 мая, Дом-музей К. И. Чуковского пригласил взрослых и детей на праздник семейного чтения «В гости к Чуковскому». Гостей ждет приключение по мотивам романа Роберта Стивенсона, который на русский язык перевел Николай Чуковский, сын писателя. Большая поляна перед музеем превратится в остров сокровищ с кладами и секретами. Здесь можно будет сочинить пиратские песни, испытать судьбу на «Колесе фортуны», спрятаться в гнезде с книгами, посмотреть спектакли и поиграть у костра в «Крокодила».

Фото: Анна Быкова

30 мая на Детский столярный фестиваль «Строгай» гостей зовет Музей декоративного искусства. Здесь можно принять участие в мастер-классе столярного дела «Фабрика стружки», поиграть в старинные игры, а на экскурсии по экспозиции «Традиционное искусство России» открыть для себя подлинные предметы народного искусства. Всех участников фестиваля ждет чай с баранками и «Гусельные присиделки».

Поддержит профориентационную линию обзора грядущий 29 мая «День без турникетов». В проекте участвуют более 60 предприятий малого и среднего бизнеса. Посетители смогут узнать о том, как организована работа компаний, и получить интересующую их информацию. Предприятия, которые участвуют в акции, отличаются своей инновационностью. Так, к себе в гости москвичей ждет компания, реализующая системы запуска беспилотников и роботов-курьеров.

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Третьяковская галерея порадует своих гостей открытием VI Международного фестиваля камерной музыки Vivarte, который объединяет камерную музыку и живопись, традиции и авангард. В этом году фестиваль посвящен 165-летию Третьяковской галереи и выдающимся коллекционерам.

На программах фестиваля искусствоведы Третьяковки будут знакомить гостей с редкими картинами из запасников, а музыканты — исполнять камерные произведения, созвучные этим работам. В афише субботы: музыка А. Аренского, С. Рахманинова, У. Болкома, Дж. Гершвина, А. Цфасмана. В воскресенье, 30 мая, гости галереи услышат произведения Моцарта, Стравинского, Цемлинского.

Высокое искусство смогут оценить и посетители площадки «Мусейон» Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Здесь стартует театральный фестиваль «Пушкинский.Youth». Зрители увидят спектакли, возраст участников постановок которых — режиссеров, актеров, художников по костюмам, гримеров, свето- и звукооператоров, сценографов и сценаристов — от 14 до 21 года. В воскресенье, 30 мая, гостей музея ждет постановка «Безуmen» про Алису, которая на сцене будет бороться со страхом самой себя.

А в музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 29 мая, откроется XI фестиваль «Органные вечера в Кусково». Все лето гости музея смогут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца. Даст старт культурной программе барочная музыка, которую исполнит капелла «Золотой век».

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

А всего в рамках фестиваля запланировано 26 концертных программ, которые познакомят публику с шедеврами европейской и русской музыкальной классики.

В субботу, 29 мая, откроет летний сезон и Зеленый театр ВДНХ. Этим летом здесь запланировано проведение фестиваля искусств «Вдохновение», программа «Джазовая мозаика» и многочисленные концерты. А начнет сезон концертов авторская программа арфиста-виртуоза и композитора Александра Болдачева «Арфа мира». На концерте «Арфа: Великое наследие» слушатели познакомятся со значимыми произведениями, написанными для арфы советскими и российскими композиторами. Только в субботу у зрителей будет возможность услышать увертюру «Победа» композитора Р. М. Глиэра.

Суббота, 29 мая, станет первой с 2019 года, когда на Соборной площади Кремля вновь можно будет увидеть Церемонию развода конных и пеших караулов Президентского полка. Теперь каждую субботу в полдень вплоть до октября посетители архитектурного ансамбля площади смогут увидеть самые яркие, зрелищные элементы российских воинских церемоний, включая демонстрацию строевых приемов с оружием и элементов конной карусели.

Фото: «Вечерняя Москва»

Еще одно зрелищное мероприятие пройдет в субботу, 29 мая, в Подмосковье на RDRC Racepark. Фестиваль грузового транспорта Truckfest ждет на своей площадке зрителей любого возраста. Взрослые гости оценят драг-рейсинг, шоу силового экстрима, светошумовое шоу грузовиков, выставку ретроавтомобилей. Детей ждут тематические автогородки с электромобилями, мастер-классы, тир и символ фестиваля — грузовичок. Все гости фестиваля, включая детей, смогут посидеть и прокатиться в лучших грузовиках России.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в Новой Третьяковке посетителей ждет выставка «Иван Кудряшов. К 125-летию со дня рождения». Здесь представлен наиболее полный выставочный проект об искусстве художника.

Иван Алексеевич Кудряшов — крупнейший художник русского авангарда, живописец, график, создатель собственного варианта абстрактного искусства, сценограф, педагог. Он был учеником Малевича и Певзнера в московских Свободных мастерских, наряду с Малевичем и Эль Лисицким стал сооснователем оренбургского филиала группы УНОВИС.

Государственный музей А. С. Пушкина приглашает москвичей и гостей столицы увидеть выставку «Сказка и быль в иллюстрациях Татьяны Мавриной». Картины художницы на протяжении нескольких десятилетий остаются ярким явлением в истории книгоиздания. Первая книга с иллюстрациями Мавриной была издана «Росгизместпромом», после чего «Союзмультфильм» предложил ей сделать эскизы к анимационной ленте «Сказка о рыбаке и рыбке». Эта работа принесла художнице премию на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Выставка впервые представляет «вещественный мир» из личной коллекции художницы и более 100 иллюстраций к сказкам.

Фото: pixabay.com

Выставка «Отцы и дети», где представлены самые неожиданные и удивительные примеры взаимоотношений поколений, открыта в Дарвиновском музее. Семейные истории из мира дикой природы расскажут экспонаты из коллекции музея, живописные полотна, графика и скульптура анималистов.

Проблема отцов и детей многогранна и в человеческом обществе. Родители взрослеющих детей найдут на выставке напутствия психологов и познакомятся с интересными афоризмами на тему воспитания. А детям понравятся интерактивный комплекс «Сироты с бесценным приданым», настольные игры и интеллектуальный конкурс.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 27 мая, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: психологическая ретродрама «Пролетая над гнездом кукушки», чудесный мультфильм «Рыбка Поньо на утесе», фантастический триллер «Кольцо времени», российские ленты «В винном отражении», «Иччи» и «Играй со мной», биографическая драма «Туве».

Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Сеть кинотеатров «Москино», в свою очередь, в субботу, 29 мая, в кинотеатре «Факел» представит документальный фильм, раскрывающий секреты «Подсолнухов» Ван Гога. Музей Ван Гога в Амстердаме выставил пять версий «Подсолнухов» Ван Гога, написанных в Арле. Режиссер Дэвид Бикерстафф и его сподвижники получили эксклюзивный доступ к экспозиции. Фильм расскажет зрителям, почему художник выбрал именно эти цветы, о чем говорит со зрителями художник этими картинами и кто из мастеров европейского искусства изображал подсолнухи до Ван Гога.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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