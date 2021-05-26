Похолодание и дожди придут в Москву к выходным

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве ожидается холодная и дождливая погода на ближайших выходных. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода в столице испортится к субботе, 29 мая. В Москве ожидается ветер и кратковременные дожди, температура воздуха опустится до плюс 16 градусов. Синоптик отметила, что столица в ночь со среды, 26 мая, на четверг, 27 мая, будет находиться в зоне атмосферного фронта, который принесет в город дожди.

— В субботу ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха, в ночные часы уже будет порядка плюс 10–12 градусов, дневная температура еще плюс 20–22 градуса, правда, ветер будет северо-восточный, — пояснила Позднякова.

Она уточнила, что в воскресенье, 30 мая, в Москве будет облачная погода. Столбик термометра ночью опустится до плюс десяти градусов, а ночью — до плюс 16–18. Ветер — северо-восточный, местами будет идти дождь.

Позднякова подчеркнула, что в следующий понедельник, 31 мая, температура воздуха продолжит понижаться, пишет РИА Новости.

Ранее синоптик рассказал, что в начале июня в Москве возможны заморозки.

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