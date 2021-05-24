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Синоптик рассказал, что в начале июня в Москве возможны заморозки
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптик рассказал, что в начале июня в Москве возможны заморозки

Илья Ашуров

Город

На рубеже мая и июня в столице ожидается холодная погода. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в указанный период температура воздуха будет на два–три градуса ниже нормы. Кроме того, в местах понижения рельефа возможны даже отрицательные температурные значения.

— Велика вероятность заморозков в начале июня в утренние часы, — цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее Татьяна Позднякова рассказал, что в первые два дня наступившей недели москвичей ждет теплая погода без осадков, а уже со среды, 26 мая, в столицу вновь вернутся дожди и похолодание.

Читайте также: Придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом

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