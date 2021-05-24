Дожди вернутся в Москву в среду

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В первые два дня наступившей недели москвичей ждет теплая погода без осадков, а уже со среды, 26 мая, в столицу вновь вернутся дожди и похолодание. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в первую половину недели столбики термометров будут подниматься до отметки 20-25 градусов, осадков не ожидается.

— Со среды в столице начнутся дожди, пройдет холодный фронт, температура будет понижаться и к субботе составит около 17-23 градусов, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она отметила, что температура по ночам пока останется относительно теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая в европейской части России.

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