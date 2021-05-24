Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дожди вернутся в Москву в среду
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дожди вернутся в Москву в среду

Анастасия Колоскова

Город

В первые два дня наступившей недели москвичей ждет теплая погода без осадков, а уже со среды, 26 мая, в столицу вновь вернутся дожди и похолодание. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в первую половину недели столбики термометров будут подниматься до отметки 20-25 градусов, осадков не ожидается.

— Со среды в столице начнутся дожди, пройдет холодный фронт, температура будет понижаться и к субботе составит около 17-23 градусов, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она отметила, что температура по ночам пока останется относительно теплой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая в европейской части России.

Читайте также: Вильфанд предупредил о «несусветной жаре» в нескольких регионах России

дожди в Москведождьпогода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Все мнения
О проекте