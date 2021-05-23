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Июнь близко: москвичам рассказали о погоде в первый день лета
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Июнь близко: москвичам рассказали о погоде в первый день лета

Рафаэль Залян

Город

Первый летний день выдастся теплым и солнечным в столичном регионе. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, несмотря на небольшое похолодание в конце будущей недели — 30 и 31 мая, начало лета будет теплым:

— Первый день лета встретит москвичей теплой и солнечной погодой. По прогнозам, ожидается +20 градусов, — сообщил эксперт, добавив, что в ночные часы столбики термометров покажут не меньше 11 градусов с положительным показателем.

Впоследствии, как отметил синоптик, температурный фон в городе начнет расти.

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