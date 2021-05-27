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Музей «Кусково» отметит День защиты детей большим фестивалем
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей «Кусково» отметит День защиты детей большим фестивалем

Ольга Маркова

Культура

Музей-усадьба «Кусково» приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в фестивале «Лето в Кусково», приуроченном ко Дню защиты детей. В последние выходные мая, 29 и 30 числа, гостей музея ждут выставки, мастер-классы, викторины и хоровой фестиваль «Певческая поляна».

В саду Итальянского домика пройдет выставка керамики «на траве», где представлены работы современных керамистов. А в регулярном парке пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Здесь можно сделать народную игрушку и поделки.

Музей-усадьба «Кусково» приглашает принять участие в танцевальных зарисовках «Этюды из светской жизни. Век XIX». Вниманию гостей будут предложены показательные выступления-променады, исторические танцы с участием посетителей и шуточные бальные игры в усадебном парке.

Самым пытливым гостям придется по душе викторина-квест «Истуканы усадьбы Кусково», который позволит познакомиться с парковой скульптурой, вспомнить античную мифологию, полюбоваться мастерством скульпторов, разгадать значения различных образов.

Участие в мероприятиях по билетам на территорию музея-усадьбы, сообщается на сайте организации.

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